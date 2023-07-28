Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка
Tuonela - переиздание четвертого студийного альбома группы Amorphis, первоначально выпущенного в 1999 году. Это первый релиз в котором участвовал Сантери Каллио на клавишных и последний с басистом Олли-Пеккой Лайне. Альбом был назван в честь Туонела, царства мертвых в финской мифологи, а вдохновением для релиза послужила финская мифология и эпос Калевала. Издание представлено на виниле с кастомным галактическим эффектом (черно-золотое переливание). Альбом поставляется незапечатанным. Amorphis - финская англоязычная метал-группа. Группа была основана в 1990 году Яном Рехбергером и Эсой Холопайненом. Она неоднократно меняла звучание, и её музыка не укладывается в рамки одного жанра. Её первый альбом выдержан в стиле дэт-метал. Начиная со второго альбома группа соединила финскую народную музыку с дэт-дум-метал. На более поздних записях появилось влияние прогрессивного рока, начиная с альбома Elegy в дополнение к гроулингу Томи Койвусаари появился чистый вокал Паси Коскинена. В лирике Amorphis используются мотивы народной финской поэзии, в том числе эпоса Калевала.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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