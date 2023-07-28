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Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка

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Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 1
Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 2
Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 3
Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 4
Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 5
Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Tuonela
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 1
  • Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 2
  • Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 3
  • Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 4
  • Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 5
  • Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626214
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Tuonela
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка

Tuonela - переиздание четвертого студийного альбома группы Amorphis, первоначально выпущенного в 1999 году. Это первый релиз в котором участвовал Сантери Каллио на клавишных и последний с басистом Олли-Пеккой Лайне. Альбом был назван в честь Туонела, царства мертвых в финской мифологи, а вдохновением для релиза послужила финская мифология и эпос Калевала. Издание представлено на виниле с кастомным галактическим эффектом (черно-золотое переливание). Альбом поставляется незапечатанным. Amorphis - финская англоязычная метал-группа. Группа была основана в 1990 году Яном Рехбергером и Эсой Холопайненом. Она неоднократно меняла звучание, и её музыка не укладывается в рамки одного жанра. Её первый альбом выдержан в стиле дэт-метал. Начиная со второго альбома группа соединила финскую народную музыку с дэт-дум-метал. На более поздних записях появилось влияние прогрессивного рока, начиная с альбома Elegy в дополнение к гроулингу Томи Койвусаари появился чистый вокал Паси Коскинена. В лирике Amorphis используются мотивы народной финской поэзии, в том числе эпоса Калевала.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Tuonela
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Tuonela - переиздание четвертого студийного альбома группы Amorphis, первоначально выпущенного в 1999 году. Это первый релиз в котором участвовал Сантери Каллио на клавишных и последний с басистом Олли-Пеккой Лайне. Альбом был назван в честь Туонела, царства мертвых в финской мифологи, а вдохновением для релиза послужила финская мифология и эпос Калевала. Издание представлено на виниле с кастомным галактическим эффектом (черно-золотое переливание). Альбом поставляется незапечатанным. Amorphis - финская англоязычная метал-группа. Группа была основана в 1990 году Яном Рехбергером и Эсой Холопайненом. Она неоднократно меняла звучание, и её музыка не укладывается в рамки одного жанра. Её первый альбом выдержан в стиле дэт-метал. Начиная со второго альбома группа соединила финскую народную музыку с дэт-дум-метал. На более поздних записях появилось влияние прогрессивного рока, начиная с альбома Elegy в дополнение к гроулингу Томи Койвусаари появился чистый вокал Паси Коскинена. В лирике Amorphis используются мотивы народной финской поэзии, в том числе эпоса Калевала.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amorphis - Tuonela (coloured) (0781676498819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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