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Amorphis - Karelian Isthmus (coloured) (0781676498215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amorphis - Karelian Isthmus (coloured) (0781676498215) виниловая пластинка

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Amorphis - Karelian Isthmus (coloured) (0781676498215) виниловая пластинка - фото 1
Amorphis - Karelian Isthmus (coloured) (0781676498215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Karelian Isthmus
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amorphis - Karelian Isthmus (coloured) (0781676498215) виниловая пластинка - фото 1
  • Amorphis - Karelian Isthmus (coloured) (0781676498215) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626210
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676498215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Karelian Isthmus
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amorphis - Karelian Isthmus (coloured) (0781676498215) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом финской дэт-дум-метал-группы Amorphis, записанный в 1992 году.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Amorphis - Karelian Isthmus (coloured) (0781676498215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676498215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Karelian Isthmus
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Дебютный студийный альбом финской дэт-дум-метал-группы Amorphis, записанный в 1992 году.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
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Отзывы


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