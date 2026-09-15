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Lisa Hammer - Dakini (coloured) (8016670157953) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lisa Hammer - Dakini (coloured) (8016670157953) виниловая пластинка

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Lisa Hammer - Dakini (coloured) (8016670157953) виниловая пластинка - фото 1
Lisa Hammer - Dakini (coloured) (8016670157953) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hammer Lisa
Альбом (сингл)
Dakini
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lisa Hammer - Dakini (coloured) (8016670157953) виниловая пластинка - фото 1
  • Lisa Hammer - Dakini (coloured) (8016670157953) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lisa Hammer - Dakini (coloured) (8016670157953) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
The Circle Music
Barcode
[8016670157953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hammer Lisa
Альбом (сингл)
Dakini
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lisa Hammer - Dakini (coloured) (8016670157953) виниловая пластинка

Двойной альбом 2LP на 180-граммовом золотом виниле, выпущенный ограниченным тиражом в 250 экземпляров. Включая три неизданных бонус-трека. Лиза Хаммер - певица с неисчерпаемыми вокальными способностями. Она была одной из основательниц и солисткой групп Requiem in White (1985-1994), Mors Syphilitica (1996-2004) и многих других. Ее первый сольный альбом Dakini (Projekt, 2009) содержит намеки на Dead Can Dance, Энию и Лорину Маккеннитт.

Отзывы о товаре Lisa Hammer - Dakini (coloured) (8016670157953) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
The Circle Music
Barcode
[8016670157953]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Hammer Lisa
Альбом (сингл)
Dakini
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Двойной альбом 2LP на 180-граммовом золотом виниле, выпущенный ограниченным тиражом в 250 экземпляров. Включая три неизданных бонус-трека. Лиза Хаммер - певица с неисчерпаемыми вокальными способностями. Она была одной из основательниц и солисткой групп Requiem in White (1985-1994), Mors Syphilitica (1996-2004) и многих других. Ее первый сольный альбом Dakini (Projekt, 2009) содержит намеки на Dead Can Dance, Энию и Лорину Маккеннитт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lisa Hammer - Dakini (coloured) (8016670157953) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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