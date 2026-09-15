Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка
Ready For Freddie - четвёртый и один из самых знаменитых альбомов американского джазового музыканта Freddie Hubbard. Пластинка вышла в 1961 году и стала первой совместной работой с саксофонистом Wayne Shorter. Помимо этих двух, в записи принимали участие и другие выдающиеся деятели джаза - Bernard McKinney, McCoy Tyner, Art Davis и Elvin Jones. Кроме всего прочего, известный музыкальный критик Scott Yanow включил эту работу в свое эссе 17 наиболее выдающихся хард-боп записей. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Издание в серии Blue Note Classic Vinyl Series ремастировано с оригинальных аналоговых мастерлент. Freddie Hubbard (1938-2008 гг.) - американский джазовый трубач. Первый успех пришёл к нему в 60-х годах, когда он исполнял композиции в жанрах би-боп, хард-боп и пост-боп. Неповторимый стиль музыканта открыл новые перспективы би-бопа и оказал огромное влияние на последующее развитие джазовой музыки. Хаббард выпускал не только сольные работы, но и сотрудничал с другими известными исполнителями своего времени - Art Blakey, Walter Benton, George Benson, John Coltrane, Herbie Hancock и прочими.
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