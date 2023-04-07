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Steven Wilson - Insurgentes (0802644834214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steven Wilson - Insurgentes (0802644834214) виниловая пластинка

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Steven Wilson - Insurgentes (0802644834214) виниловая пластинка - фото 1
Steven Wilson - Insurgentes (0802644834214) виниловая пластинка - фото 2
Steven Wilson - Insurgentes (0802644834214) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2023
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
Insurgentes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644834214) виниловая пластинка - фото 1
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644834214) виниловая пластинка - фото 2
  • Steven Wilson - Insurgentes (0802644834214) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624979
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644834214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2023
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
Insurgentes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steven Wilson - Insurgentes (0802644834214) виниловая пластинка

Дебютный полноформатный сольный альбом, выпущенный британским музыкантом и звукорежиссером Стивеном Уилсоном, известным как основатель и фронтмен прогрессивной рок-группы Porcupine Tree. Альбом был записан по всему миру в студиях от Мехико до Японии и Израиля в период с января по август 2008 года и выпущен в ноябре 2008 года в виде специальной подарочной многодисковой версии, заказываемой по почте, с последующим выпуском в розницу в феврале 2009 года. По словам самого Уилсона, альбом содержал самую экспериментальную музыку, основанную на песнях, [которую он когда-либо] создавал. Альбом назван в честь Авенида де лос Инсургентес, самой длинной улицы в Мехико, рядом с которой была записана его часть.

Отзывы о товаре Steven Wilson - Insurgentes (0802644834214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644834214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
07.04.2023
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
Insurgentes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Дебютный полноформатный сольный альбом, выпущенный британским музыкантом и звукорежиссером Стивеном Уилсоном, известным как основатель и фронтмен прогрессивной рок-группы Porcupine Tree. Альбом был записан по всему миру в студиях от Мехико до Японии и Израиля в период с января по август 2008 года и выпущен в ноябре 2008 года в виде специальной подарочной многодисковой версии, заказываемой по почте, с последующим выпуском в розницу в феврале 2009 года. По словам самого Уилсона, альбом содержал самую экспериментальную музыку, основанную на песнях, [которую он когда-либо] создавал. Альбом назван в честь Авенида де лос Инсургентес, самой длинной улицы в Мехико, рядом с которой была записана его часть.
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Отзывы


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