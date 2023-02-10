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Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка

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Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка - фото 1
Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка - фото 2
Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.02.2023
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
Hand. Cannot. Erase.
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка - фото 1
  • Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка - фото 2
  • Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624978
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.02.2023
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
Hand. Cannot. Erase.
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка

Hand. Cannot. Erase является четвертым сольным студийным альбомом английского музыканта Стивена Уилсона. Диск был выпущен 27 февраля 2015 года на лейбле Kscope. Стивен Уилсон - знаменитый английский музыкант, автор песен и продюсер, наиболее известный как основатель, вокалист, гитарист и творческая сила прогрессив-рок-группы Porcupine Tree. Он также является плодовитым сольным артистом и сотрудничает с такими группами, как Opeth, King Crimson и Yes. Уилсон родился в 1967 году в Кингстоне-на-Темзе, Англия, и вырос в музыкальной семье. Он создал группу Porcupine Tree в 1987 году как проект одного человека, но с годами группа превратилась в полноценный коллектив с преданными поклонниками.

Отзывы о товаре Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.02.2023
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
Hand. Cannot. Erase.
Ремастированное издание
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Hand. Cannot. Erase является четвертым сольным студийным альбомом английского музыканта Стивена Уилсона. Диск был выпущен 27 февраля 2015 года на лейбле Kscope. Стивен Уилсон - знаменитый английский музыкант, автор песен и продюсер, наиболее известный как основатель, вокалист, гитарист и творческая сила прогрессив-рок-группы Porcupine Tree. Он также является плодовитым сольным артистом и сотрудничает с такими группами, как Opeth, King Crimson и Yes. Уилсон родился в 1967 году в Кингстоне-на-Темзе, Англия, и вырос в музыкальной семье. Он создал группу Porcupine Tree в 1987 году как проект одного человека, но с годами группа превратилась в полноценный коллектив с преданными поклонниками.
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