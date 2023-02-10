Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Steven Wilson - Hand. Cannot. Erase. (0802644837215) виниловая пластинка
Hand. Cannot. Erase является четвертым сольным студийным альбомом английского музыканта Стивена Уилсона. Диск был выпущен 27 февраля 2015 года на лейбле Kscope. Стивен Уилсон - знаменитый английский музыкант, автор песен и продюсер, наиболее известный как основатель, вокалист, гитарист и творческая сила прогрессив-рок-группы Porcupine Tree. Он также является плодовитым сольным артистом и сотрудничает с такими группами, как Opeth, King Crimson и Yes. Уилсон родился в 1967 году в Кингстоне-на-Темзе, Англия, и вырос в музыкальной семье. Он создал группу Porcupine Tree в 1987 году как проект одного человека, но с годами группа превратилась в полноценный коллектив с преданными поклонниками.
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