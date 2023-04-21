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Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка

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Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка - фото 1
Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка - фото 2
Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2023
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
Grace For Drowning
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка - фото 1
  • Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка - фото 2
  • Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644835211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2023
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
Grace For Drowning
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка

Grace for Drowning-второй сольный студийный альбом Стивена Уилсона, продюсера, автора песен и фронтмена Porcupine Tree. Он был выпущен Kscope 26 сентября 2011 года в виде двойного альбома. Альбом получил номинацию на 54-ю ежегодную премию Грэмми за лучший альбом объемного звучания.

Отзывы о товаре Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transmission
Barcode
[0802644835211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.04.2023
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
Grace For Drowning
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Grace for Drowning-второй сольный студийный альбом Стивена Уилсона, продюсера, автора песен и фронтмена Porcupine Tree. Он был выпущен Kscope 26 сентября 2011 года в виде двойного альбома. Альбом получил номинацию на 54-ю ежегодную премию Грэмми за лучший альбом объемного звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steven Wilson - Grace For Drowning (0802644835211) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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