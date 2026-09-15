Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка
Венский дуэт Руперта Хубера и Рихарда Дорфмайстера, известный под именем Tosca, преподнесут сюрприз своим новым альбомом. До сих пор этот дуэт неразрывно ассоциировался с пышными звуковыми коллажами и приземленными звуками. Новый стиль Tosca сочетает в себе элементы авангарда, поп-музыки, соула, джаза и блюза, а Эрл Зингер и Кэт Коффи привносят в песни причудливые тексты. Хьюбер: Название Название Outta Here означает перемены, изменение нашей прежней концепции Концепция. Изменение в плане энергии и динамики. Мы были всегда славились эмбиентным звучанием. Новые песни гораздо более ритмичны более ориентированные на ритм и прямые, просто гораздо более энергичные И это действительно так. Лучший пример: композиция Crazy Love, построенная на басовой линии, к которой Эрл Зингер добавляет порцию соула, в то время как клавишные и приглушенные звуки блуждают и меркнут на заднем плане и приглушенные звуки блуждают и меркнут на заднем плане. Swimswimswim работает с очень похожими элементами, дополненными голосом Кэт Коффи (Cath Coffey) Голос Cath Coffey (Stereo MCs / Terranova), сгущенный в неотразимый микс из неотразимый микс из приятных вибраций. Речь идет о груве, о черной музыке, - говорит Ричард Дорфмайстер. Я думаю, что в своем музыкальном сердце мы - афроамериканцы. Это то, что мы всегда любили. Музыка, которую мы любили в детстве, была американской и британской. Эти записи с теплым звучанием. Новый альбом звучит именно так - как результат прослушивания большого количества американской музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитНепара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитIggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитCarla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCalvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка