Описание товара Tosca - Outta Here (0730003732010) виниловая пластинка

Венский дуэт Руперта Хубера и Рихарда Дорфмайстера, известный под именем Tosca, преподнесут сюрприз своим новым альбомом. До сих пор этот дуэт неразрывно ассоциировался с пышными звуковыми коллажами и приземленными звуками. Новый стиль Tosca сочетает в себе элементы авангарда, поп-музыки, соула, джаза и блюза, а Эрл Зингер и Кэт Коффи привносят в песни причудливые тексты. Хьюбер: Название Название Outta Here означает перемены, изменение нашей прежней концепции Концепция. Изменение в плане энергии и динамики. Мы были всегда славились эмбиентным звучанием. Новые песни гораздо более ритмичны более ориентированные на ритм и прямые, просто гораздо более энергичные И это действительно так. Лучший пример: композиция Crazy Love, построенная на басовой линии, к которой Эрл Зингер добавляет порцию соула, в то время как клавишные и приглушенные звуки блуждают и меркнут на заднем плане и приглушенные звуки блуждают и меркнут на заднем плане. Swimswimswim работает с очень похожими элементами, дополненными голосом Кэт Коффи (Cath Coffey) Голос Cath Coffey (Stereo MCs / Terranova), сгущенный в неотразимый микс из неотразимый микс из приятных вибраций. Речь идет о груве, о черной музыке, - говорит Ричард Дорфмайстер. Я думаю, что в своем музыкальном сердце мы - афроамериканцы. Это то, что мы всегда любили. Музыка, которую мы любили в детстве, была американской и британской. Эти записи с теплым звучанием. Новый альбом звучит именно так - как результат прослушивания большого количества американской музыки.