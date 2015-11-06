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Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка

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Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка - фото 1
Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка - фото 2
Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.11.2015
Исполнитель
Little Son
Альбом (сингл)
Little Son
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка - фото 1
  • Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка - фото 2
  • Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624867
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imports
Barcode
[8714092742114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.11.2015
Исполнитель
Little Son
Альбом (сингл)
Little Son
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка

Новый альбом Сына Литтла - это, в чистом виде, американская музыка. Артист, ранее известный как Аарон Ливингстон, хорошо знает свою нацию и ее звучание. Он родился в семье проповедника и учителя в Лос-Анджелесе, где научился слушать и играть, прежде чем переехать на восток, в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Он посещал школы и сцены на Манхэттене, затем в Филадельфии, и там он сотрудничал с такими группами, как The Roots и RJD2. Впервые он поднял свой флаг как сын Литтла с прошлогодним высоко оцененным EP Things I Forgotten, небольшой подборкой больших песен, которые продемонстрировали его способность пересекать жанры так же хорошо, как границы штатов. И поэтому имеет смысл только то, что стиль и охват его музыки в буквальном смысле разбросаны по всей карте. И он слышит карту в своей музыке. В нем он может узнать места, в которых он жил, путешествовал и играл, места, исследованные и открытые для себя. “Я слышу отдельные места в песнях, не пытаясь вызвать их в памяти во время написания. Я могу проследить, откуда взялась большая часть моей музыки, поскольку.



Теги товара: Соул

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Imports
Barcode
[8714092742114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
06.11.2015
Исполнитель
Little Son
Альбом (сингл)
Little Son
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом Сына Литтла - это, в чистом виде, американская музыка. Артист, ранее известный как Аарон Ливингстон, хорошо знает свою нацию и ее звучание. Он родился в семье проповедника и учителя в Лос-Анджелесе, где научился слушать и играть, прежде чем переехать на восток, в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Он посещал школы и сцены на Манхэттене, затем в Филадельфии, и там он сотрудничал с такими группами, как The Roots и RJD2. Впервые он поднял свой флаг как сын Литтла с прошлогодним высоко оцененным EP Things I Forgotten, небольшой подборкой больших песен, которые продемонстрировали его способность пересекать жанры так же хорошо, как границы штатов. И поэтому имеет смысл только то, что стиль и охват его музыки в буквальном смысле разбросаны по всей карте. И он слышит карту в своей музыке. В нем он может узнать места, в которых он жил, путешествовал и играл, места, исследованные и открытые для себя. “Я слышу отдельные места в песнях, не пытаясь вызвать их в памяти во время написания. Я могу проследить, откуда взялась большая часть моей музыки, поскольку.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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