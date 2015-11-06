Описание товара Son Little - Son Little (8714092742114) виниловая пластинка

Новый альбом Сына Литтла - это, в чистом виде, американская музыка. Артист, ранее известный как Аарон Ливингстон, хорошо знает свою нацию и ее звучание. Он родился в семье проповедника и учителя в Лос-Анджелесе, где научился слушать и играть, прежде чем переехать на восток, в Нью-Йорк и Нью-Джерси. Он посещал школы и сцены на Манхэттене, затем в Филадельфии, и там он сотрудничал с такими группами, как The Roots и RJD2. Впервые он поднял свой флаг как сын Литтла с прошлогодним высоко оцененным EP Things I Forgotten, небольшой подборкой больших песен, которые продемонстрировали его способность пересекать жанры так же хорошо, как границы штатов. И поэтому имеет смысл только то, что стиль и охват его музыки в буквальном смысле разбросаны по всей карте. И он слышит карту в своей музыке. В нем он может узнать места, в которых он жил, путешествовал и играл, места, исследованные и открытые для себя. “Я слышу отдельные места в песнях, не пытаясь вызвать их в памяти во время написания. Я могу проследить, откуда взялась большая часть моей музыки, поскольку.