Elton John - Regimental Sgt. Zippo (0602435757636) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Regimental Sgt. Zippo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
В наличии
Код товара: 624802
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3 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435757636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Regimental Sgt. Zippo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When I Was Tealby Abbey, And The Clock Goes Around, Sitting Doing Nothing, Turn To Me, Angel Tree, Regimental Sgt. Zippo, A Dandelion Dies In The Wind, Youll Be Sorry To See Me Go, Nina, Tartan Coloured Lady, Hourglass, Watching The Planes Go By
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Elton John - Regimental Sgt. Zippo (0602435757636) виниловая пластинка
Regimental Sgt. Zippo - студийный альбом певца и музыканта Элтона Джона. Данный альбом был записан в 1968 году, должен был быть дебютным в дискографии музыканта но в итоге был отложен и выпущен в 2021 году. Релиз представлен на черном виниле. Эксклюзивно для Record Store Day 2021. Сэр Элтон Джон - британский певец, пианист и композитор, радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435757636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Regimental Sgt. Zippo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
When I Was Tealby Abbey, And The Clock Goes Around, Sitting Doing Nothing, Turn To Me, Angel Tree, Regimental Sgt. Zippo, A Dandelion Dies In The Wind, Youll Be Sorry To See Me Go, Nina, Tartan Coloured Lady, Hourglass, Watching The Planes Go By
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Regimental Sgt. Zippo - студийный альбом певца и музыканта Элтона Джона. Данный альбом был записан в 1968 году, должен был быть дебютным в дискографии музыканта но в итоге был отложен и выпущен в 2021 году. Релиз представлен на черном виниле. Эксклюзивно для Record Store Day 2021. Сэр Элтон Джон - британский певец, пианист и композитор, радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elton John - Regimental Sgt. Zippo (0602435757636) виниловая пластинка - по цене 3320 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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