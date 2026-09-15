Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sonic Youth - Goo (0602547349415) виниловая пластинка
«Goo» - это 6-ой студийный альбом американской альтернативной рок группы «Sonic Youth», вышедший 26 июня 1990 года. «Goo» стал дебютным альбомом группы, вышедшим под лейблом «DGC». Альбом сохранил все узнаваемые черты стиля группы, оставшейся верной принципам нойз-эстетики и был записан в течении короткого промежутка времени в начале 1990 года на студиях звукозаписи «Sorcerer Sound Recording Studios» и «Greene St. Recording». «Goo» стал первым альбомом группы, вошедшим в «Billboard Top 100». «Sonic Youth» — это американская группа, образованная в Нью-Йорке в 1981 году и играющая экспериментальный рок. Группа оказала значительное влияние на развитие альтернативного рока. Коллектив начал свой творческий путь в рамках направления «No Wave», однако, в дальнейшем, группа перешла к работе в широком стилистическом диапазоне. с элементами арт-перформанса, пост-панка и авангарда. «Sonic Youth» всегда увлекались экспериментами с гитарным звучанием, в ходе которых открыли для себя новые возможности использования диссонансных структур и фидбэка.
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