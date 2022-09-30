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Patrice Rushen - Now (4062548027983) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patrice Rushen - Now (4062548027983) виниловая пластинка

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Patrice Rushen - Now (4062548027983) виниловая пластинка - фото 1
Patrice Rushen - Now (4062548027983) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2022
Исполнитель
Patrice Rushen
Альбом (сингл)
NOW
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patrice Rushen - Now (4062548027983) виниловая пластинка - фото 1
  • Patrice Rushen - Now (4062548027983) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624725
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Patrice Rushen - Now (4062548027983) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548027983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2022
Исполнитель
Patrice Rushen
Альбом (сингл)
NOW
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patrice Rushen - Now (4062548027983) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом американской R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B-певицы и пианистки Патрис Рашен, выпущенный 21 мая 1984 года на лейбле Elektra. «Now» стал ее третьим по величине альбомом, достигнув #7 в чарте Jazz Albums, #5 в чарте R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B Albums и #40 в Billboard-200. С альбома было выпущено два сингла: Feels So Real (Wont Let Go) и Get Off (You Fascinate Me), которые входят в число самых известных хитов Рашен в жанре R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B.

Отзывы о товаре Patrice Rushen - Now (4062548027983) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548027983]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.09.2022
Исполнитель
Patrice Rushen
Альбом (сингл)
NOW
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Восьмой студийный альбом американской R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B-певицы и пианистки Патрис Рашен, выпущенный 21 мая 1984 года на лейбле Elektra. «Now» стал ее третьим по величине альбомом, достигнув #7 в чарте Jazz Albums, #5 в чарте R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B Albums и #40 в Billboard-200. С альбома было выпущено два сингла: Feels So Real (Wont Let Go) и Get Off (You Fascinate Me), которые входят в число самых известных хитов Рашен в жанре R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patrice Rushen - Now (4062548027983) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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