Описание товара Mario Rusca - Monochrome Blues (8019991886991) виниловая пластинка

Марио Руска, скорее всего, крупнейший из ныне живущих итальянских джазменов. Его основные влияния - композиторские способности Дюка Эллингтона и блестящий звук Хэмптона Хоуза. Он погрузился в гармонические изобретения невероятных пианистов 60-70-х годов: от Бада Пауэлла до Бобби Тиммонса, Уинтона Келли и Билла Эванса. Марио Руска был домашним пианистом Capolinea, самого важного итальянского джазового клуба 70-х и 80-х годов. Он продолжал выступать на важных национальных и международных площадках - представляя Италию в номинации Фортепианное соло на Международном фестивале в Варшаве и участвуя со своим квинтетом на Международном фестивале в Монреале. Он сотрудничал со множеством престижных имен: Чет Бейкер, Тони Скотт, Кертис Фуллер, Джерри Маллиган, Лу Дональдсон, Арт Фармер, Боб Берг, Ли Конитц, Душко Гойкович, Эл Грей, Кей Виндинг, а также Стефано Баньоли, Энрико Рава, Туллио Де Пископо, Кенни Кларк, Стэн Гетц, Джимми Оуэнс, Тутс Тилеманс, Джанни Бассо, Пеппер Адамс, Стив Лейси, Стив Гроссман, Франко Амброзетти, Вуди Шоу и Эдди Локджо Дэвис. В частности, с Джерри Маллиганом он гастролировал в 1976 году, а с Ли Коницем записал альбом Wheres The Blues? в конце 90-х. В этом отношении Suspension 1975 года с Туллио Де Пископо и Recreations 1976 года с феноменальным Ларри Ночеллой, играющим на саксофоне, по-прежнему остаются очень красивыми и современными записями. Как говорит Марио, В джазе ты выбираешь компаньонов, с которыми тебе легче всего общаться. должно быть взаимодействие, нужен ... способ чувствовать, вот почему ты выбираешь музыкантов, потому что они чувствуют то же, что и ты, или, если ничего другого, они следуют за тобой. Химия между ними тремя идеально согласована, синергетична. Барабаны Тони и бас Рикардо создают мягкий и необходимый ритмический гобелен, который никогда не мешает творческому мастерству лидера группы. Здесь Марио Руска интерпретирует самые динамичные джазовые стандарты. Блюз для Гвен Маккоя Тайнера, Блюзовая прогулка Лу Дональдсона, Блю Минор Сонни Кларка, Поворот Орнетта Коулмана, Басовый блюз Джона Колтрейна или даже Супер Джет Тэдда Дамерона. Вы не можете не представить себя на крыше кабриолета, улыбающегося и беззаботного, в то время как они путешествуют по сольным прогрессиям Turnaround и Super Jet. Мы должны подчеркнуть четыре оригинала, включенных в эту запись: Blue Dream (для Allerim), Tempo Blues, Double Horn e Monochrome Blues, чрезвычайно наводящие на размышления композиции, богатые интуицией и которые хорошо демонстрируют композиторские навыки Марио Руски и его способность играть блюз. MONOCHROME BLUES - победивший альбом для трио, который глубоко понравится самым требовательным слушателям джаза. Музыканты Марио Руска (фортепиано) Риккардо Фиораванти (бас) Тони Арко (ударные)