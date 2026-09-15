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Resavoir, Resavoir (0603784912035) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Resavoir, Resavoir (0603784912035) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Resavoir, Resavoir (0603784912035)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624707
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Resavoir, Resavoir (0603784912035) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Resavoir, Resavoir (0603784912035) виниловая пластинка

Оседлав волну своего дебютного сингла Escalator (который Жиль Питерсон из BBC назвал “победителем”, а Тина Эдвардс из Supreme Standards сравнила с “Radiohead в джазовом путешествии”), чикагский коллектив Resavoir возвращается со своей первой полноформатной работой. Одноименный альбом представляет собой сочный набор элегантно оркестрованных джазовых инструментов в стиле lo-fi, созданных в результате экспериментов с домашней записью продюсером/ аранжировщиком группы Уиллом Миллером. Применяя композиционный подход, основанный как на его опыте создания хип-хоп битов, так и на учебе в Оберлинской консерватории, Миллер создавал мелодические зарисовки на основе сэмплов и лупов, прежде чем принести произведения в группу для коллективной разработки. После интеграции записей всего состава группы в свои самодельные impressions (в отличие от предшественников IARC Джеффа Паркера и Макайи Маккрейвен), он включил в микс еще дюжину друзей (включая Брэнди Янгера, Сен Моримото, Картера Лэнга, Нокса Форчуна и Мэйси Стюарт), прежде чем завершить аранжировки. В скромной монтажной Миллера Resavoir превратился из эксперимента в эпический опус, напоминающий пышные психоделические соул-джазовые оркестровки Дэвида Аксельрода и Чарльза Степни… но в насыщенном сэмплами стиле вчерашнего нового квинтета Broadcast или Thundercat, с лирической склонностью к минимализму и текстурализму, как у трубача/ композиторов Джона Хасселла и Джастина Уолтера.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Оседлав волну своего дебютного сингла Escalator (который Жиль Питерсон из BBC назвал “победителем”, а Тина Эдвардс из Supreme Standards сравнила с “Radiohead в джазовом путешествии”), чикагский коллектив Resavoir возвращается со своей первой полноформатной работой. Одноименный альбом представляет собой сочный набор элегантно оркестрованных джазовых инструментов в стиле lo-fi, созданных в результате экспериментов с домашней записью продюсером/ аранжировщиком группы Уиллом Миллером. Применяя композиционный подход, основанный как на его опыте создания хип-хоп битов, так и на учебе в Оберлинской консерватории, Миллер создавал мелодические зарисовки на основе сэмплов и лупов, прежде чем принести произведения в группу для коллективной разработки. После интеграции записей всего состава группы в свои самодельные impressions (в отличие от предшественников IARC Джеффа Паркера и Макайи Маккрейвен), он включил в микс еще дюжину друзей (включая Брэнди Янгера, Сен Моримото, Картера Лэнга, Нокса Форчуна и Мэйси Стюарт), прежде чем завершить аранжировки. В скромной монтажной Миллера Resavoir превратился из эксперимента в эпический опус, напоминающий пышные психоделические соул-джазовые оркестровки Дэвида Аксельрода и Чарльза Степни… но в насыщенном сэмплами стиле вчерашнего нового квинтета Broadcast или Thundercat, с лирической склонностью к минимализму и текстурализму, как у трубача/ композиторов Джона Хасселла и Джастина Уолтера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Resavoir, Resavoir (0603784912035) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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