Resavoir, Resavoir (0603784912035) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Resavoir, Resavoir (0603784912035) виниловая пластинка
Оседлав волну своего дебютного сингла Escalator (который Жиль Питерсон из BBC назвал “победителем”, а Тина Эдвардс из Supreme Standards сравнила с “Radiohead в джазовом путешествии”), чикагский коллектив Resavoir возвращается со своей первой полноформатной работой. Одноименный альбом представляет собой сочный набор элегантно оркестрованных джазовых инструментов в стиле lo-fi, созданных в результате экспериментов с домашней записью продюсером/ аранжировщиком группы Уиллом Миллером. Применяя композиционный подход, основанный как на его опыте создания хип-хоп битов, так и на учебе в Оберлинской консерватории, Миллер создавал мелодические зарисовки на основе сэмплов и лупов, прежде чем принести произведения в группу для коллективной разработки. После интеграции записей всего состава группы в свои самодельные impressions (в отличие от предшественников IARC Джеффа Паркера и Макайи Маккрейвен), он включил в микс еще дюжину друзей (включая Брэнди Янгера, Сен Моримото, Картера Лэнга, Нокса Форчуна и Мэйси Стюарт), прежде чем завершить аранжировки. В скромной монтажной Миллера Resavoir превратился из эксперимента в эпический опус, напоминающий пышные психоделические соул-джазовые оркестровки Дэвида Аксельрода и Чарльза Степни… но в насыщенном сэмплами стиле вчерашнего нового квинтета Broadcast или Thundercat, с лирической склонностью к минимализму и текстурализму, как у трубача/ композиторов Джона Хасселла и Джастина Уолтера.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVelvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) ...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в Сплит65daysofstatic - Wild Light (coloured) (0196588164613) виниловая...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитThe Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитKojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) винил...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (019802...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (019658...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитKings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Resavoir, Resavoir (0603784912035) виниловая пластинка