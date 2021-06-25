Описание товара Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка

Empire - ремастированное переиздание студийного альбома группы Queensryche, первоначально выпущенного в 1990 году. Будучи самым коммерчески успешным в истории группы, альбом достиг трижды платинового статуса, а вошедший в него сингл, баллада Silent Lucidity, достиг первого места в чарте Mainstream Rock Tracks и девятого места в хит-параде Billboard Hot 100. Также в 1992 году композиция Silent Lucidity была заявлена на премию Грэмми в категориях Лучшая рок-песня и Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой. Релиз представлен на двойном черном виниле. Queensr?che - американская прогрессив-метал-группа. Основана в 1981 году в городе Белвью, штат Вашингтон, находящемся недалеко от Сиэтла. Группа выпустила шестнадцать студийных альбомов и один мини-альбом. Начало Queensr?che было положено в начале восьмидесятых, когда гитарист Майкл Вилтон и ударник Скотт Рокенфилд были членами группы Cross+Fire, игравшей кавер-версии песен популярных хэви-метал-групп, таких как Iron Maiden и Judas Priest. Затем в состав Cross+Fire вошли гитарист Крис ДеГармо и басист Эдди Джексон, после чего группа поменяла название на The Mob. Для участия в местном рок-фестивале в качестве вокалиста был приглашен Джефф Тейт. В то время Джефф Тейт входил в состав группы Babylon. После распада группы Babylon Джефф Тейт выступил несколько раз с The Mob, но затем ушёл, поскольку не был заинтересован в исполнении музыки стиля хэви-метал. В 1981 году The Mob собрали достаточно денег и сделали демозапись. В качестве вокалиста снова участвовал Джефф Тэйт. Группа записала четыре песни - Queen of the Reich, Nightrider, Blinded и The Lady Wore Black. Демозапись предлагалась разным звукозаписывающим компаниям, но нигде принята не была. Джефф Тейт оставался на тот момент в своей группе Myth. По совету своего нового менеджера The Mob поменяли название на Queensr?che (по названию первой песни демозаписи). Они были первой группой, поставившей умляут над буквой Y. Широко распространившаяся демозапись получила восторженную рецензию журнала Kerrang!. В 1983 году на волне возникшего к ним интереса Queensr?che выпустили на лейбле 206 Records свою демозапись в виде мини-альбома с одноимённым названием. Вдохновлённый успехом мини-альбома, Джефф Тейт согласился уйти из группы Myth и стать вокалистом Queensr?che на постоянной основе. В том же году группа заключила контракт со звукозаписывающей компанией EMI, которая переиздала мини-альбом, завоевавший определённый успех и занявший 81 место в чартах журнала Billboard.