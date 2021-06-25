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Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка

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Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 1
Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 2
Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 3
Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 4
Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 5
Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 6
Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 7
Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 8
Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 9
Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 10
Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.2021
Исполнитель
Queensryche
Альбом (сингл)
Empire
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 1
  • Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 2
  • Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 3
  • Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 4
  • Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 5
  • Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 6
  • Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 7
  • Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 8
  • Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 9
  • Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 10
  • Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602577118524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.2021
Исполнитель
Queensryche
Альбом (сингл)
Empire
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка

Empire - ремастированное переиздание студийного альбома группы Queensryche, первоначально выпущенного в 1990 году. Будучи самым коммерчески успешным в истории группы, альбом достиг трижды платинового статуса, а вошедший в него сингл, баллада Silent Lucidity, достиг первого места в чарте Mainstream Rock Tracks и девятого места в хит-параде Billboard Hot 100. Также в 1992 году композиция Silent Lucidity была заявлена на премию Грэмми в категориях Лучшая рок-песня и Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой. Релиз представлен на двойном черном виниле. Queensr?che - американская прогрессив-метал-группа. Основана в 1981 году в городе Белвью, штат Вашингтон, находящемся недалеко от Сиэтла. Группа выпустила шестнадцать студийных альбомов и один мини-альбом. Начало Queensr?che было положено в начале восьмидесятых, когда гитарист Майкл Вилтон и ударник Скотт Рокенфилд были членами группы Cross+Fire, игравшей кавер-версии песен популярных хэви-метал-групп, таких как Iron Maiden и Judas Priest. Затем в состав Cross+Fire вошли гитарист Крис ДеГармо и басист Эдди Джексон, после чего группа поменяла название на The Mob. Для участия в местном рок-фестивале в качестве вокалиста был приглашен Джефф Тейт. В то время Джефф Тейт входил в состав группы Babylon. После распада группы Babylon Джефф Тейт выступил несколько раз с The Mob, но затем ушёл, поскольку не был заинтересован в исполнении музыки стиля хэви-метал. В 1981 году The Mob собрали достаточно денег и сделали демозапись. В качестве вокалиста снова участвовал Джефф Тэйт. Группа записала четыре песни - Queen of the Reich, Nightrider, Blinded и The Lady Wore Black. Демозапись предлагалась разным звукозаписывающим компаниям, но нигде принята не была. Джефф Тейт оставался на тот момент в своей группе Myth. По совету своего нового менеджера The Mob поменяли название на Queensr?che (по названию первой песни демозаписи). Они были первой группой, поставившей умляут над буквой Y. Широко распространившаяся демозапись получила восторженную рецензию журнала Kerrang!. В 1983 году на волне возникшего к ним интереса Queensr?che выпустили на лейбле 206 Records свою демозапись в виде мини-альбома с одноимённым названием. Вдохновлённый успехом мини-альбома, Джефф Тейт согласился уйти из группы Myth и стать вокалистом Queensr?che на постоянной основе. В том же году группа заключила контракт со звукозаписывающей компанией EMI, которая переиздала мини-альбом, завоевавший определённый успех и занявший 81 место в чартах журнала Billboard.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602577118524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.06.2021
Исполнитель
Queensryche
Альбом (сингл)
Empire
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Empire - ремастированное переиздание студийного альбома группы Queensryche, первоначально выпущенного в 1990 году. Будучи самым коммерчески успешным в истории группы, альбом достиг трижды платинового статуса, а вошедший в него сингл, баллада Silent Lucidity, достиг первого места в чарте Mainstream Rock Tracks и девятого места в хит-параде Billboard Hot 100. Также в 1992 году композиция Silent Lucidity была заявлена на премию Грэмми в категориях Лучшая рок-песня и Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой. Релиз представлен на двойном черном виниле. Queensr?che - американская прогрессив-метал-группа. Основана в 1981 году в городе Белвью, штат Вашингтон, находящемся недалеко от Сиэтла. Группа выпустила шестнадцать студийных альбомов и один мини-альбом. Начало Queensr?che было положено в начале восьмидесятых, когда гитарист Майкл Вилтон и ударник Скотт Рокенфилд были членами группы Cross+Fire, игравшей кавер-версии песен популярных хэви-метал-групп, таких как Iron Maiden и Judas Priest. Затем в состав Cross+Fire вошли гитарист Крис ДеГармо и басист Эдди Джексон, после чего группа поменяла название на The Mob. Для участия в местном рок-фестивале в качестве вокалиста был приглашен Джефф Тейт. В то время Джефф Тейт входил в состав группы Babylon. После распада группы Babylon Джефф Тейт выступил несколько раз с The Mob, но затем ушёл, поскольку не был заинтересован в исполнении музыки стиля хэви-метал. В 1981 году The Mob собрали достаточно денег и сделали демозапись. В качестве вокалиста снова участвовал Джефф Тэйт. Группа записала четыре песни - Queen of the Reich, Nightrider, Blinded и The Lady Wore Black. Демозапись предлагалась разным звукозаписывающим компаниям, но нигде принята не была. Джефф Тейт оставался на тот момент в своей группе Myth. По совету своего нового менеджера The Mob поменяли название на Queensr?che (по названию первой песни демозаписи). Они были первой группой, поставившей умляут над буквой Y. Широко распространившаяся демозапись получила восторженную рецензию журнала Kerrang!. В 1983 году на волне возникшего к ним интереса Queensr?che выпустили на лейбле 206 Records свою демозапись в виде мини-альбома с одноимённым названием. Вдохновлённый успехом мини-альбома, Джефф Тейт согласился уйти из группы Myth и стать вокалистом Queensr?che на постоянной основе. В том же году группа заключила контракт со звукозаписывающей компанией EMI, которая переиздала мини-альбом, завоевавший определённый успех и занявший 81 место в чартах журнала Billboard.
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Отзывы


Queensryche - Empire (0602577118524) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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