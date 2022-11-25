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The Pyramids - King Of Kings (4062548038569) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Pyramids - King Of Kings (4062548038569) виниловая пластинка

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The Pyramids - King Of Kings (4062548038569) виниловая пластинка - фото 1
The Pyramids - King Of Kings (4062548038569) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Pyramids
Альбом (сингл)
King Of Kings
Жанр
Зарубежный классический рок, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pyramids - King Of Kings (4062548038569) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pyramids - King Of Kings (4062548038569) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624697
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Pyramids - King Of Kings (4062548038569) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548038569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Pyramids
Альбом (сингл)
King Of Kings
Жанр
Зарубежный классический рок, Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pyramids - King Of Kings (4062548038569) виниловая пластинка

Альбом King Of Kings был записан в 1974 году и включает более широкий спектр инструментов, в том числе угандийскую арфу и балафон. Пожалуй, наиболее известна расширенная композиция Nsorama (The Stars), ставшая основополагающим произведением духовного джаза.

Отзывы о товаре The Pyramids - King Of Kings (4062548038569) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548038569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.11.2022
Исполнитель
The Pyramids
Альбом (сингл)
King Of Kings
Жанр
Зарубежный классический рок, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом King Of Kings был записан в 1974 году и включает более широкий спектр инструментов, в том числе угандийскую арфу и балафон. Пожалуй, наиболее известна расширенная композиция Nsorama (The Stars), ставшая основополагающим произведением духовного джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pyramids - King Of Kings (4062548038569) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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