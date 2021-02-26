Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Porcupine Tree - Up The Downstair (0802644817217) виниловая пластинка
«Up the Downstair» — второй студийный альбом британской прогрессивной рок-группы Porcupine Tree, выпущенный в мае 1993 года. Изначально альбом должен был быть двойным и включать в себя песню «Voyage 34» (которая вместо этого была выпущена в качестве сингла в 1992) и другой материал, оказавшийся на мини-альбоме «Staircase Infinities» (1994). В 2005 альбом был частично перезаписан, полностью пересведён, подвергся ремастерингу и переиздан вместе с «Staircase Infinities» как двойной альбом. Переиздание содержит новое сведение от Стивена Уилсона и перезаписанные барабаны от Гэвина Харрисона, которые заменили электрические барабаны оригинальной версии. Стивен Уилсон сказал, что название альбома появилось благодаря строке песни «Voyage 34» (хоть и на альбоме присутствует трек с таким же названием). Другое переиздание на двойном виниле было выпущено 14 августа 2008 года на Kscope Records. Porcupine Tree — английская рок-группа, созданная музыкантом Стивеном Уилсоном в 1987 году. В течение более чем двадцатилетней карьеры они заслужили признание критиков и коллег-музыкантов, приобрели культовый статус и оказали влияние на новых исполнителей. Группа сделала карьеру на определенном расстоянии от мейнстрима, и такие издания, как Classic Rock и PopMatters, описывают ее как «самую важную группу, о которой вы никогда не слышали!». Группа начиналась как сольный проект Уилсона, который изначально сам создавал всю музыку для проекта. Однако к концу 1993 года он захотел работать в группе, пригласив соавторов Ричарда Барбьери в качестве клавишника, Колина Эдвина в качестве басиста и Криса Мейтленда в качестве барабанщика, чтобы сформировать первый постоянный состав. С Уилсоном в качестве ведущего вокалиста и гитариста этот состав оставался до февраля 2002 года, когда Мейтленд покинул группу, а Гэвин Харрисон был нанят на его место. Раннее звучание Porcupine Tree напоминало различные стили психоделического рока, спейс-рока и экспериментального рока, а затем переместилось в сторону более прогрессивного / космического рока, сравнимого с направлением Pink Floyd. После подписания контракта с лейблом Kscope в конце 1990-х группа начала приближаться по стилю к более популярному альтернативному року. К началу 2000-х команда подписала контракт с крупным звукозаписывающим лейблом и снова изменила свое звучание, на этот раз в сторону прогрессивного металла.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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