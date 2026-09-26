Porcupine Tree, In Absentia (0802644823270) виниловая пластинка
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Описание товара Porcupine Tree, In Absentia (0802644823270) виниловая пластинка
Переиздание студийного альбома 2002 года группы Porcupine Tree. Альбом был выпущен на Lava records в сентябре 2002 года (в Европе - в январе следующего года). Это была наиболее завершенная и законченная работа в дискографии Porcupine Tree, и, хотя некоторые композиции звучали тяжелее и жестче чем обычно, в общих чертах музыка стала утонченнее и красивей. Альбом стал бестселлером, попал в чарты многих европейских стран, а уровень продаж скоро перекрыл 100 тысяч копий. В поддержку альбома, группа устроила гастроли по Европе и Северной Америке. Во время турне состав группы был расширен за счет появления в нём вокалиста/гитариста Джона Уэсли. Издание ремастированное Стивеном Вилсоном на черном двойном виниле. Британская прогрессив-рок группа Porcupine Tree была основана Стивеном Уилсоном в 1987 году и успешно выступает до сих пор. Группа получила популярность благодаря своим смелым экспериментам, где смешивала такие жанры, как эмбиент, прогрессив и психоделику, а позднее к этой компании присоединились метал и альтернативный рок. Самая успешная пластинка коллектива - Fear of a Blank Planet, которая завоевала звание альбом года (по версии Classic Rock) и номинировалась на Грэмми.
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