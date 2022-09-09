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Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка

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Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка - фото 1
Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка - фото 2
Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2022
Исполнитель
Perigeo
Альбом (сингл)
Azimut
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка - фото 1
  • Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка - фото 2
  • Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624666
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2022
Исполнитель
Perigeo
Альбом (сингл)
Azimut
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка

Итальянская прогрессивная рок-группа, выпустившая серию альбомов для RCA Italiana в 1970-х годах. Несколько участников продолжили долгую карьеру в джазе. Последующие издания группы выходили под названиями New Perigeo и Perigeo Special.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.09.2022
Исполнитель
Perigeo
Альбом (сингл)
Azimut
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Итальянская прогрессивная рок-группа, выпустившая серию альбомов для RCA Italiana в 1970-х годах. Несколько участников продолжили долгую карьеру в джазе. Последующие издания группы выходили под названиями New Perigeo и Perigeo Special.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Perigeo - Azimut (coloured) (0196587032210) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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