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Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка

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Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка - фото 1
Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка - фото 2
Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.03.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Tantric Obstacles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624654
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644818511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.03.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Tantric Obstacles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка

Студийный альбом группы Ozric Tentacles, выпущенный в 1985 году. Инструментальный музыкальный коллектив из Сомерсета, чью музыку в целом и общем можно назвать психоделической. Коллектив был основан в 1984 году, и за свою более чем 30-летнюю историю выпустил свыше 20 альбомов.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644818511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.03.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Tantric Obstacles
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Студийный альбом группы Ozric Tentacles, выпущенный в 1985 году. Инструментальный музыкальный коллектив из Сомерсета, чью музыку в целом и общем можно назвать психоделической. Коллектив был основан в 1984 году, и за свою более чем 30-летнюю историю выпустил свыше 20 альбомов.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozric Tentacles - Tantric Obstacles (0802644818511) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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