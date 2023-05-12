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Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка

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Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка - фото 1
Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка - фото 2
Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка - фото 3
Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Sliding Gliding Worlds
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624651
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644818818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Sliding Gliding Worlds
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка

Одна из самых влиятельных групп, появившихся на фестивальной сцене Великобритании, Ozric Tentacles образовалась во время солнцестояния на бесплатном фестивале в Стоунхендже в 1983 году, а затем стала основой психоделической музыки на Гластонбери и других фестивалях. Творческое видение мультиинструменталиста Эда Уинна, уникальные трипперные саундскейпы the Ozrics объединяют поклонников прогрессивного рока, психоделии и танцевальной музыкальной культуры. Непритязательный набор хиппи с дредами, пропитанных панком, the Ozric Tentacles соткали психоделические аудио-гобелены, которые запечатлели почти опасное музыкальное разнообразие свободной фестивальной сцены, смешав эйсид-рок с дабом, регги, этнической мировой музыкой и электронными джазовыми экспериментами. Это был саундтрек к альтернативному образу жизни с ароматом трав, который петлял по проселочным дорогам в поисках места для отдыха и вечеринок, вдали от психозов корпоративной жизни.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644818818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.05.2023
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Sliding Gliding Worlds
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Одна из самых влиятельных групп, появившихся на фестивальной сцене Великобритании, Ozric Tentacles образовалась во время солнцестояния на бесплатном фестивале в Стоунхендже в 1983 году, а затем стала основой психоделической музыки на Гластонбери и других фестивалях. Творческое видение мультиинструменталиста Эда Уинна, уникальные трипперные саундскейпы the Ozrics объединяют поклонников прогрессивного рока, психоделии и танцевальной музыкальной культуры. Непритязательный набор хиппи с дредами, пропитанных панком, the Ozric Tentacles соткали психоделические аудио-гобелены, которые запечатлели почти опасное музыкальное разнообразие свободной фестивальной сцены, смешав эйсид-рок с дабом, регги, этнической мировой музыкой и электронными джазовыми экспериментами. Это был саундтрек к альтернативному образу жизни с ароматом трав, который петлял по проселочным дорогам в поисках места для отдыха и вечеринок, вдали от психозов корпоративной жизни.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozric Tentacles - Sliding Gliding Worlds (0802644818818) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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