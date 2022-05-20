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Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка

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Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 1
Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 2
Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 3
Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 4
Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 5
Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Pungent Effulgent
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 5
  • Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624650
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644816913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Pungent Effulgent
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка

Переиздание первого студийного альбома британской группы Ozric Tentacles, вышедшего в 1989 году. Новая, открытая пластинка. Ozric Tentacles - коллектив из Англии, играющий, преимущественно, психоделический инструментальный рок. Коллектив был основан в 1984 году и стал одной из самых успешных независимых групп в мире, сумев продать более миллиона копий альбомов без поддержки серьёзного лейбла.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644816913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.05.2022
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Pungent Effulgent
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание первого студийного альбома британской группы Ozric Tentacles, вышедшего в 1989 году. Новая, открытая пластинка. Ozric Tentacles - коллектив из Англии, играющий, преимущественно, психоделический инструментальный рок. Коллектив был основан в 1984 году и стал одной из самых успешных независимых групп в мире, сумев продать более миллиона копий альбомов без поддержки серьёзного лейбла.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozric Tentacles - Pungent Effulgent (0802644816913) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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