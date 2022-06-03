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Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка

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Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка - фото 1
Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка - фото 2
Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка - фото 3
Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка - фото 4
Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Arborescence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644817118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Arborescence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка

The Ozrics, одна из самых влиятельных групп, появившихся на британской фестивальной сцене, накладывает эмбиентные и эфирные ландшафты на фриформные дабовые путешествия, невероятные рейв-грувы и психоделический прогрессивный рок. Это открытое исследование музыки и души. Arborescence - последний релиз группы, из которой Мерв Пеплер и Джои Хинтон ушли в Eat Static, и пятый студийный альбом Ozrics за столько лет. Саундскейповые текстуры остались в центре их внимания и сильной стороной: гитара в духе Стива Хилладжа, булькающие и клубящиеся синтезаторы и плотная ритм-секция окутали альбом влиянием рейва, техно, Африки и Ближнего Востока. Композиции чередуются между энергичными (Myriapod, Shima Koto, Astro Cortex), классическим космическим роком Ozric Tentacles (Dance of the Loomi, Theres a Planet Here, заглавная композиция) и композициями с этническим влиянием (Al-Saloog). Мощная музыка, украшенная множеством синтезаторных тресков и сильных ритмических рисунков, переносит слушателя в особое место с открытым сердцем и свободной душой. Иными словами, классический Ozrics.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0802644817118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Ozric Tentacles
Альбом (сингл)
Arborescence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
The Ozrics, одна из самых влиятельных групп, появившихся на британской фестивальной сцене, накладывает эмбиентные и эфирные ландшафты на фриформные дабовые путешествия, невероятные рейв-грувы и психоделический прогрессивный рок. Это открытое исследование музыки и души. Arborescence - последний релиз группы, из которой Мерв Пеплер и Джои Хинтон ушли в Eat Static, и пятый студийный альбом Ozrics за столько лет. Саундскейповые текстуры остались в центре их внимания и сильной стороной: гитара в духе Стива Хилладжа, булькающие и клубящиеся синтезаторы и плотная ритм-секция окутали альбом влиянием рейва, техно, Африки и Ближнего Востока. Композиции чередуются между энергичными (Myriapod, Shima Koto, Astro Cortex), классическим космическим роком Ozric Tentacles (Dance of the Loomi, Theres a Planet Here, заглавная композиция) и композициями с этническим влиянием (Al-Saloog). Мощная музыка, украшенная множеством синтезаторных тресков и сильных ритмических рисунков, переносит слушателя в особое место с открытым сердцем и свободной душой. Иными словами, классический Ozrics.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozric Tentacles - Arborescence (0802644817118) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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