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OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка

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OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка - фото 1
OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка - фото 2
OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка - фото 3
OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка - фото 4
OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Conquest
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624622
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rustblade
Barcode
[4250137219042]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Conquest
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка

Впервые на виниле - зажигательный и эклектичный саундтрек к фильму одного из самых любимых культовых режиссеров Италии. Conquest объединяет электронную виртуозность Клаудио Симонетти и призрачный ужас Лучио Фульчи.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rustblade
Barcode
[4250137219042]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Conquest
Жанр
Саундтреки к фильмам
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Впервые на виниле - зажигательный и эклектичный саундтрек к фильму одного из самых любимых культовых режиссеров Италии. Conquest объединяет электронную виртуозность Клаудио Симонетти и призрачный ужас Лучио Фульчи.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Conquest (Claudio Simonetti) (coloured) (4250137219042) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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