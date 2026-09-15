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Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка

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Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 1
Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 2
Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 3
Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 4
Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 5
Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 6
Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 7
Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 8
Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 9
Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 10
Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Black Rain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 5
  • Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 6
  • Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 7
  • Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 8
  • Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 9
  • Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 10
  • Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624617
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399392911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Black Rain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Not Going Away, I Don't Wanna Stop, Black Rain, Lay Your World On Me, The Almighty Dollar, 11 Silver, Civilize The Universe, Here For You, Countdown's Begun, Trap Door, Nightmare, I Can't Save You, Love To Hate
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка

"Black Rain" - десятый студийный альбом Оззи Осборна, вышедший в 2007 году. Последний альбом Оззи с участием Закка Уайлда и Роба Николсона. Стартовал с 3 места в американском Billboard 200 и был продан тиражом 152 000 копии в первую неделю, что сделало его самым быстро продаваемым диском Осборна. Переиздание 2022 года на двойном черном 150-гр виниле в разворотном конверте. Оззи Осборн - британский певец и шоумен. Стал знаменит как участник группы Black Sabbath. После ухода из группы начал успешную сольную карьеру. На сегодняшний день продано примерно 100 млн. копий его альбомов, а пластинки "No More Tears" и "Blizzard Of Ozz" четырежды становились платиновыми.

Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399392911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Black Rain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Not Going Away, I Don't Wanna Stop, Black Rain, Lay Your World On Me, The Almighty Dollar, 11 Silver, Civilize The Universe, Here For You, Countdown's Begun, Trap Door, Nightmare, I Can't Save You, Love To Hate
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Black Rain" - десятый студийный альбом Оззи Осборна, вышедший в 2007 году. Последний альбом Оззи с участием Закка Уайлда и Роба Николсона. Стартовал с 3 места в американском Billboard 200 и был продан тиражом 152 000 копии в первую неделю, что сделало его самым быстро продаваемым диском Осборна. Переиздание 2022 года на двойном черном 150-гр виниле в разворотном конверте. Оззи Осборн - британский певец и шоумен. Стал знаменит как участник группы Black Sabbath. После ухода из группы начал успешную сольную карьеру. На сегодняшний день продано примерно 100 млн. копий его альбомов, а пластинки "No More Tears" и "Blizzard Of Ozz" четырежды становились платиновыми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozzy Osbourne - Black Rain (0194399392911) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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