Metallica - Master Of Puppets (0858978005219) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Metallica - Master Of Puppets (0858978005219) виниловая пластинка
Master of Puppets — третий студийный альбом группы Metallica, выпущенный 3 марта 1986 года на лейбле Elektra Records. Работа над пластинкой проходила в Копенгагене в студии Sweet Silence Studios под руководством продюсера Флемминга Расмуссена. Master of Puppets — последний альбом группы, в записи которого принимал участие бас-гитарист Клифф Бёртон, трагически погибший во время гастролей музыкантов в Швеции. Лонгплей добрался до 29-го места в чарте Billboard и стал первым альбомом в жанре трэш-метал, который был отмечен «платиновым» сертификатом. В общей сложности продажи альбома в США составляют более 6 миллионов экземпляров. Master of Puppets был высоко оценён критиками и включается во многие рейтинги лучших записей всех времён. Ряд публицистов особо отмечал такие компоненты пластинки, как музыкальный драйв, виртуозность исполнения и глубина политизированных текстов. Лонгплей считается краеугольной работой группы в 1980-х и одним из самых влиятельных альбомов хэви-метала. Критики называют его выход одной из причин общего роста интереса публики к этому направлению. Многие музыканты записывали кавер-версии на песни с этого альбома, также были выпущены несколько трибьютов. В 2016 году запись была отмечена как «культурно, исторически, и эстетически значимая» и внесена в Национальный Реестр Библиотеки Конгресса США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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