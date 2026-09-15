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Metallica - Master Of Puppets (0858978005219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metallica - Master Of Puppets (0858978005219) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Metallica, Master Of Puppets (0858978005219)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624538
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Metallica - Master Of Puppets (0858978005219) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Master Of Puppets (0858978005219) виниловая пластинка

Master of Puppets — третий студийный альбом группы Metallica, выпущенный 3 марта 1986 года на лейбле Elektra Records. Работа над пластинкой проходила в Копенгагене в студии Sweet Silence Studios под руководством продюсера Флемминга Расмуссена. Master of Puppets — последний альбом группы, в записи которого принимал участие бас-гитарист Клифф Бёртон, трагически погибший во время гастролей музыкантов в Швеции. Лонгплей добрался до 29-го места в чарте Billboard и стал первым альбомом в жанре трэш-метал, который был отмечен «платиновым» сертификатом. В общей сложности продажи альбома в США составляют более 6 миллионов экземпляров. Master of Puppets был высоко оценён критиками и включается во многие рейтинги лучших записей всех времён. Ряд публицистов особо отмечал такие компоненты пластинки, как музыкальный драйв, виртуозность исполнения и глубина политизированных текстов. Лонгплей считается краеугольной работой группы в 1980-х и одним из самых влиятельных альбомов хэви-метала. Критики называют его выход одной из причин общего роста интереса публики к этому направлению. Многие музыканты записывали кавер-версии на песни с этого альбома, также были выпущены несколько трибьютов. В 2016 году запись была отмечена как «культурно, исторически, и эстетически значимая» и внесена в Национальный Реестр Библиотеки Конгресса США.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Master of Puppets — третий студийный альбом группы Metallica, выпущенный 3 марта 1986 года на лейбле Elektra Records. Работа над пластинкой проходила в Копенгагене в студии Sweet Silence Studios под руководством продюсера Флемминга Расмуссена. Master of Puppets — последний альбом группы, в записи которого принимал участие бас-гитарист Клифф Бёртон, трагически погибший во время гастролей музыкантов в Швеции. Лонгплей добрался до 29-го места в чарте Billboard и стал первым альбомом в жанре трэш-метал, который был отмечен «платиновым» сертификатом. В общей сложности продажи альбома в США составляют более 6 миллионов экземпляров. Master of Puppets был высоко оценён критиками и включается во многие рейтинги лучших записей всех времён. Ряд публицистов особо отмечал такие компоненты пластинки, как музыкальный драйв, виртуозность исполнения и глубина политизированных текстов. Лонгплей считается краеугольной работой группы в 1980-х и одним из самых влиятельных альбомов хэви-метала. Критики называют его выход одной из причин общего роста интереса публики к этому направлению. Многие музыканты записывали кавер-версии на песни с этого альбома, также были выпущены несколько трибьютов. В 2016 году запись была отмечена как «культурно, исторически, и эстетически значимая» и внесена в Национальный Реестр Библиотеки Конгресса США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - Master Of Puppets (0858978005219) виниловая пластинка - купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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