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Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка

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Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка - фото 1
Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2022
Исполнитель
Juanita Euka
Альбом (сингл)
Mabanzo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка - фото 1
  • Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624445
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548033861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2022
Исполнитель
Juanita Euka
Альбом (сингл)
Mabanzo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка

Strut представляют Mabanzo - дебютный сольный альбом конголезской вокалистки Хуаниты Эука. Знакомое многим лицо на яркой лондонской сцене живой музыки за последнее десятилетие, Хуанита была фронтменом динамичных живых выступлений лондонского Afrobeat Collective, слияния и перекрестного опыления Animanz и самобытного кубинского коллектива Wara. В качестве сольной исполнительницы она пробилась в начале 2020 года, исполнив свой сингл Alma Seca в 3 сезоне блокбастера Killing Eve.

Отзывы о товаре Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Strut
Barcode
[4062548033861]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.03.2022
Исполнитель
Juanita Euka
Альбом (сингл)
Mabanzo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Strut представляют Mabanzo - дебютный сольный альбом конголезской вокалистки Хуаниты Эука. Знакомое многим лицо на яркой лондонской сцене живой музыки за последнее десятилетие, Хуанита была фронтменом динамичных живых выступлений лондонского Afrobeat Collective, слияния и перекрестного опыления Animanz и самобытного кубинского коллектива Wara. В качестве сольной исполнительницы она пробилась в начале 2020 года, исполнив свой сингл Alma Seca в 3 сезоне блокбастера Killing Eve.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Juanita Euka - Mabanzo (4062548033861) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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