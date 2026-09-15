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Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка

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Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка - фото 1
Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка - фото 2
Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка - фото 3
Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Einsturzende Neubauten
Альбом (сингл)
Alles Wieder Offen
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка - фото 1
  • Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка - фото 2
  • Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка - фото 3
  • Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624430
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Potomak
Barcode
[4047179044318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Einsturzende Neubauten
Альбом (сингл)
Alles Wieder Offen
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nagorny Karabach, Weil Weil Weil, Ich Hatte Ein Wort, Die Wellen, Lets Do It A Da Da, Alles Wieder Offen, Unvollst?ndigkeit, Susej, Von Wegen, Ich Warte
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка

Alles wieder offen - десятый студийный альбом немецкой экспериментальной группы Einst?rzende Neubauten. Он был выпущен 19 октября 2007 года в Европе и 6 ноября в Америке. Название альбома переводится на русский язык как Все открыто снова.

Отзывы о товаре Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Potomak
Barcode
[4047179044318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Einsturzende Neubauten
Альбом (сингл)
Alles Wieder Offen
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Nagorny Karabach, Weil Weil Weil, Ich Hatte Ein Wort, Die Wellen, Lets Do It A Da Da, Alles Wieder Offen, Unvollst?ndigkeit, Susej, Von Wegen, Ich Warte
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Alles wieder offen - десятый студийный альбом немецкой экспериментальной группы Einst?rzende Neubauten. Он был выпущен 19 октября 2007 года в Европе и 6 ноября в Америке. Название альбома переводится на русский язык как Все открыто снова.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Einsturzende Neubauten - Alles Wieder Offen (4047179044318) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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