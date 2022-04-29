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Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка

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Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка - фото 1
Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка - фото 2
Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Spiritual Archives
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка - фото 1
  • Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка - фото 2
  • Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624394
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388126816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Spiritual Archives
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка

Spiritual Archives - пятый студийный альбом группы Delerium, выпущенный 12 июня 1991 года на лейбле Dossier. Delerium - канадский электронный New Age дуэт, образовавшийся в 1987 году, первоначально как побочный проект влиятельной группы Front Line Assembly. На протяжении всей истории группы ее музыкальный стиль охватывал широкий диапазон, включая темный эфирный эмбиент-транс, безголосые индустриальные саундскейпы и электронную поп-музыку. Они наиболее известны благодаря своему мировому хиту Silence. Начиная с альбома 1994 года Semantic Spaces, группа известна тем, что на ее релизах всегда записываются приглашенные вокалистки.

Отзывы о товаре Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388126816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Spiritual Archives
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Spiritual Archives - пятый студийный альбом группы Delerium, выпущенный 12 июня 1991 года на лейбле Dossier. Delerium - канадский электронный New Age дуэт, образовавшийся в 1987 году, первоначально как побочный проект влиятельной группы Front Line Assembly. На протяжении всей истории группы ее музыкальный стиль охватывал широкий диапазон, включая темный эфирный эмбиент-транс, безголосые индустриальные саундскейпы и электронную поп-музыку. Они наиболее известны благодаря своему мировому хиту Silence. Начиная с альбома 1994 года Semantic Spaces, группа известна тем, что на ее релизах всегда записываются приглашенные вокалистки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Delerium - Spiritual Archives (coloured) (0782388126816) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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