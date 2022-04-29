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Delerium - Spheres II (coloured) (0782388127110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Delerium - Spheres II (coloured) (0782388127110) виниловая пластинка

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Delerium - Spheres II (coloured) (0782388127110) виниловая пластинка - фото 1
Delerium - Spheres II (coloured) (0782388127110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Spheres II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Delerium - Spheres II (coloured) (0782388127110) виниловая пластинка - фото 1
  • Delerium - Spheres II (coloured) (0782388127110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624393
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Delerium - Spheres II (coloured) (0782388127110) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388127110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Spheres II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Delerium - Spheres II (coloured) (0782388127110) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом канадской индастриал/электронной музыкальной группы Delerium, выпущенный в 1994 году.

Отзывы о товаре Delerium - Spheres II (coloured) (0782388127110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Metropolis
Barcode
[0782388127110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2022
Исполнитель
Delerium
Альбом (сингл)
Spheres II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Восьмой студийный альбом канадской индастриал/электронной музыкальной группы Delerium, выпущенный в 1994 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Delerium - Spheres II (coloured) (0782388127110) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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