Cocteau Twins - Blue Bell Knoll (0652637341911) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Blue Bell Knoll
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 624352
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3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637341911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Blue Bell Knoll
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Blue Bell Knoll, Athol-Brose, Carolyn's Fingers, For Phoebe Still A Baby, The Itchy Glowbo Blow, Cico Buff, Suckling The Mender, Spooning Good Singing Gum, A Kissed Out Red Floatboat, Ella Megalast Burls Forever
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cocteau Twins - Blue Bell Knoll (0652637341911) виниловая пластинка
Ремастрированное переиздание пятого студийного альбома 1988 года группы Cocteau Twins. Альбом достиг позиции № 15 в британском чарте UK Albums Chart, став третьим для группы диском попавшим в UK Top-40 album, где находился 4 недели. Cocteau Twins - шотландский музыкальный коллектив, образованный в 1982 году. Изначально группа находилась под влиянием творчества Joy Division, Sex Pistols, Public Image Limited, Siouxsie & the Banshees, Kate Bush, но постепенно Cocteau Twins выработали собственное уникальное звучание, сочетавшее в себе "неземной" вокал Элизабет Фрейзер и атмосферный, но в то же время энергичный гитарный аккомпанемент. Стиль их музыки критики характеризовали как дрим-поп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0652637341911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Cocteau Twins
Альбом (сингл)
Blue Bell Knoll
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Blue Bell Knoll, Athol-Brose, Carolyn's Fingers, For Phoebe Still A Baby, The Itchy Glowbo Blow, Cico Buff, Suckling The Mender, Spooning Good Singing Gum, A Kissed Out Red Floatboat, Ella Megalast Burls Forever
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Ремастрированное переиздание пятого студийного альбома 1988 года группы Cocteau Twins. Альбом достиг позиции № 15 в британском чарте UK Albums Chart, став третьим для группы диском попавшим в UK Top-40 album, где находился 4 недели. Cocteau Twins - шотландский музыкальный коллектив, образованный в 1982 году. Изначально группа находилась под влиянием творчества Joy Division, Sex Pistols, Public Image Limited, Siouxsie & the Banshees, Kate Bush, но постепенно Cocteau Twins выработали собственное уникальное звучание, сочетавшее в себе "неземной" вокал Элизабет Фрейзер и атмосферный, но в то же время энергичный гитарный аккомпанемент. Стиль их музыки критики характеризовали как дрим-поп.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cocteau Twins - Blue Bell Knoll (0652637341911) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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