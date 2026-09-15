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Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка

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Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка - фото 1
Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка - фото 2
Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arca
Альбом (сингл)
Kick IIIII
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка - фото 1
  • Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка - фото 2
  • Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624272
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191404122419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arca
Альбом (сингл)
Kick IIIII
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
In The Face, Pu, Chiquito, Estrogen, Ether, Amrep, Sanctuary, Tierno, M?sculos, La Infinita, Fireprayer, Crown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In The Face, Pu, Chiquito, Estrogen, Ether, Amrep, Sanctuary, Tierno, M?sculos, La Infinita, Fireprayer, Crown

Отзывы о товаре Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191404122419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Arca
Альбом (сингл)
Kick IIIII
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
In The Face, Pu, Chiquito, Estrogen, Ether, Amrep, Sanctuary, Tierno, M?sculos, La Infinita, Fireprayer, Crown
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In The Face, Pu, Chiquito, Estrogen, Ether, Amrep, Sanctuary, Tierno, M?sculos, La Infinita, Fireprayer, Crown
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arca - Kick IIIII (0191404122419) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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