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Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка

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Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 1
Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 2
Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 3
Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 4
Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 5
Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 6
Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 7
Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 8
Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 9
Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 10
Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.06.2017
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
The Optimist
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 1
  • Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 2
  • Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 3
  • Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 4
  • Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 5
  • Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 6
  • Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 7
  • Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 8
  • Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 9
  • Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 10
  • Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
K-Scope
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.06.2017
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
The Optimist
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка

Anathema — британская рок-группа, образованная в Ливерпуле в 1990 году. Стиль группы постепенно перешел от дэт-дум-метала до прогрессивного рока. Последние альбомы испытывают сильное влияние Pink Floyd. В симпатиях к Pink Floyd признавались и сами участники группы, группа неоднократно записывала и исполняла на концертах различные песни Pink Floyd. Вместе с ещё двумя британскими группами: Paradise Lost и My Dying Bride, Anathema считаются одними из основоположников стиля дэт-дум-метал.

Отзывы о товаре Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
K-Scope
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.06.2017
Исполнитель
Anathema
Альбом (сингл)
The Optimist
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Anathema — британская рок-группа, образованная в Ливерпуле в 1990 году. Стиль группы постепенно перешел от дэт-дум-метала до прогрессивного рока. Последние альбомы испытывают сильное влияние Pink Floyd. В симпатиях к Pink Floyd признавались и сами участники группы, группа неоднократно записывала и исполняла на концертах различные песни Pink Floyd. Вместе с ещё двумя британскими группами: Paradise Lost и My Dying Bride, Anathema считаются одними из основоположников стиля дэт-дум-метал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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