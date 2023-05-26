Top.Mail.Ru
Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 1
Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 2
Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 3
Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 4
Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 5
Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Night In The Ruts
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 1
  • Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 2
  • Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 3
  • Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 4
  • Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 5
  • Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624235
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602455248657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Night In The Ruts
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка

Night in the Ruts - шестой студийный альбом американской рок-группы Aerosmith, выпущенный 16 ноября 1979 года. Это переиздание было ремастировано с оригинальных лент на 180-граммовом виниле.

Отзывы о товаре Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal
Barcode
[0602455248657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Aerosmith
Альбом (сингл)
Night In The Ruts
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Night in the Ruts - шестой студийный альбом американской рок-группы Aerosmith, выпущенный 16 ноября 1979 года. Это переиздание было ремастировано с оригинальных лент на 180-граммовом виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Aerosmith - Night In The Ruts (0602455248657) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...