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Телефон IP Fanvil H5 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон IP Fanvil H5 черный

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Телефон IP Fanvil H5 черный - фото 1
Телефон IP Fanvil H5 черный - фото 2
Телефон IP Fanvil H5 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
  • Телефон IP Fanvil H5 черный - фото 1
  • Телефон IP Fanvil H5 черный - фото 2
  • Телефон IP Fanvil H5 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622119
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
350

Описание товара Телефон IP Fanvil H5 черный

IP- телефон Fanvil H5 – создан специально для отелей, предъявляющих высокие требования к телефонной инфраструктуре и качеству сервиса. Поддерживает до 2-х SIP-аккаунтов, питание PoE, аудио HD качества. На телефоне 10 программных клавиш, операционная система на базе Vxworks, поддержка защищённых протоколов: SIP over TLS и SRTP, совместимость с большинством платформ для IP-телефонии: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Zycoo, и др.

Отзывы о товаре Телефон IP Fanvil H5 черный




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Страна производитель
Китай
Описание
IP- телефон Fanvil H5 – создан специально для отелей, предъявляющих высокие требования к телефонной инфраструктуре и качеству сервиса. Поддерживает до 2-х SIP-аккаунтов, питание PoE, аудио HD качества. На телефоне 10 программных клавиш, операционная система на базе Vxworks, поддержка защищённых протоколов: SIP over TLS и SRTP, совместимость с большинством платформ для IP-телефонии: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Zycoo, и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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