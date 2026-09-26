Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621251
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Характеристики
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Дополнительно
разъем HDMI
Габариты
12.5x1.04x2.45 см
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
500
Описание товара Конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI
AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI – профессиональный кросс-конвертер для преобразования между сигналами SDI и HDMI. Выходной формат может реализовать UpDownCross масштабирование и преобразование частоты кадров. Он также поддерживает встраивание аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или компьютера через порт microUSB.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Avmatrix
Тип товара
Медиаконвертер
Тип оборудования
конвертер преобразования
Дополнительно
разъем HDMI
Габариты
12.5x1.04x2.45 см
AVMATRIX SC2030 UpDownCross 3G-SDI/HDMI – профессиональный кросс-конвертер для преобразования между сигналами SDI и HDMI. Выходной формат может реализовать UpDownCross масштабирование и преобразование частоты кадров. Он также поддерживает встраивание аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или компьютера через порт microUSB.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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