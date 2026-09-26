Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%18 710 руб. 25 464 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620474
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х20х15
Вес, кг.
7.73
Описание товара Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ 06018C3300
Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ, арт. 06018C3300 оснащена электромотором мощностью 2.4 кВт, поэтому эффективно выполнит самые сложные работы. Набирает до 6.5 тыс об/мин. Технология Cyclon удаляет до 90% пыли. Система защиты двигателя и защиты от самопроизвольного пуска разработана для надежной эксплуатации.
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Угловая шлифмашина Bosch GWS 24-230 JZ, арт. 06018C3300 оснащена электромотором мощностью 2.4 кВт, поэтому эффективно выполнит самые сложные работы. Набирает до 6.5 тыс об/мин. Технология Cyclon удаляет до 90% пыли. Система защиты двигателя и защиты от самопроизвольного пуска разработана для надежной эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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