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Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка

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Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 1
Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 2
Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 3
Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 4
Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 5
Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 6
Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 7
Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 8
Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 9
Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 1
  • Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 2
  • Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 3
  • Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 4
  • Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 5
  • Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 6
  • Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 7
  • Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 8
  • Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 9
  • Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617541
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка

.Nothing Like The Sun - переиздание второго студийного альбома британского рок-музыканта Стинга. Первоначально альбом вышел в 1987 году. Британский певец и музыкант Sting родился в 1951 году. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.

Отзывы о товаре Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
.Nothing Like The Sun - переиздание второго студийного альбома британского рок-музыканта Стинга. Первоначально альбом вышел в 1987 году. Британский певец и музыкант Sting родился в 1951 году. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sting - Nothing Like The Sun (0082839391214) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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