Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Traffic - When The Eagle Flies (0602577512599) виниловая пластинка
When The Eagle Flies - ремастированное переиздание студийного альбома коллектива Traffic, первоначально выпущенного в 1974 году. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Traffic - британская рок-группа из Бирмингема, образованная в апреле 1967 года Стивом Уинвудом, Джимом Капальди, Крисом Вудом и Дэвидом Мэйсоном. В начале творческого пути группа исполняла психоделический рок, разнообразив своё звучание за счёт использования таких инструментов, как меллотрон, клавесин, ситар, различных язычковых инструментов, а также использовании элементов джаза и музыкальной импровизации. Первый успех группе принесли синглы Paper Sun, Hole in My Shoe и Here We Go Round the Mulberry Bush (1967 год). В декабре того же года вышел и первый долгоиграющий альбом группы Mr. Fantasy, достигший #16 в UK albums chart и #88 в Billboard 200. В 1969 году группа распалась, Стив Уинвуд присоединился к недолговечной супергруппе Blind Faith, но уже на следующий год музыканты воссоединилась вновь и выпустили свой четвёртый студийный альбом John Barleycorn Must Die. С этого момента состав группы постоянно менялся до тех пор, пока она окончательно не распалась в 1974 году. Частичное воссоединение с Уинвудом и Капальди произошло в 1994 году. В 2004 году группа Traffic была занесена в Зал славы рок-н-ролла.
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Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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