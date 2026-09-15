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Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка

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Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка - фото 1
Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка - фото 2
Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Janus
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка - фото 1
  • Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка - фото 2
  • Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617424
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711574835713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Janus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Island in the Sun, The Invisible Shield, Janus, Velvet, Joy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Island in the Sun, The Invisible Shield, Janus, Velvet, Joy



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0711574835713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Sun Ra
Альбом (сингл)
Janus
Жанр
Jazz
Трек-лист
Island in the Sun, The Invisible Shield, Janus, Velvet, Joy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Island in the Sun, The Invisible Shield, Janus, Velvet, Joy


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sun Ra - Janus (Analogue) (0711574835713) виниловая пластинка - по цене 5210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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