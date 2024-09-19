Slade - Nobody's Fools (coloured) (4050538799835) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Nobody's Fools
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 617417
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4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538799835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Nobody's Fools
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Nobody's Fool, Do The Dirty, Let's Call It Quits, Pack Up Your Troubles, In For A Penny, Get On Up, L.A. Jinx, Did Ya Mama Ever Tell Ya, Scratch My Back, I'm A Talker, All The World Is A Stage
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Slade - Nobody's Fools (coloured) (4050538799835) виниловая пластинка
Шестой альбом Slade, вышедший в 1976 году. На этом альбоме группа впервые дала крен от громких глэм-роковых хитов в сторону традиционного американского поп-рока. Тогда пластинка получила смешанные отзывы от критиков, но по прошествии лет была и остается одним из важнейших рок-альбомов 70-х.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538799835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Slade
Альбом (сингл)
Nobody's Fools
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Nobody's Fool, Do The Dirty, Let's Call It Quits, Pack Up Your Troubles, In For A Penny, Get On Up, L.A. Jinx, Did Ya Mama Ever Tell Ya, Scratch My Back, I'm A Talker, All The World Is A Stage
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Шестой альбом Slade, вышедший в 1976 году. На этом альбоме группа впервые дала крен от громких глэм-роковых хитов в сторону традиционного американского поп-рока. Тогда пластинка получила смешанные отзывы от критиков, но по прошествии лет была и остается одним из важнейших рок-альбомов 70-х.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Один из лучших льбомов Slade . Издан в Польше . Оформление красочное , оригинальное . Присутствует цветная вкладка с фото и текстами песен . Очень красивая масса - прозрачная с красными пятнами . Звук на твердую четверку .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Альбом заслуживает внимания любого меломана . Цена в Котофото на сегодняшний день очень привлекательная . Рекомендую к преобретению .
Достоинства:
Конвер качественный, претензий нет.
Недостатки:
Звук глухой, высоких мало.
Комментарий:
Даже после второго проигрывания иголка собрала кучу "махера" на 1-й стороне.
Польское издание не оправдало себя!
Достоинства:
Хорошее переиздание одного из лучших альбомов группы. Качество звука приемлемо. Полиграфия достойного качества, имеется стикер и внутренний конверт с картинкой и текстами песен.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Диск напечатан в Польше, судя по надписи на ярлыке. Хорошее дополнение к коллекции классического рока 70-х.
Достоинства:
Пластинка "Nobody’s Fools" вышла в 1976 году . Это переиздание 2007 года , оно выполнено на прозрачном с красными брызгами винле . Оформение данного издания полностью повторяет оригинальное . Звук качественный .
Недостатки:
Замечаний не обнаружено .
Комментарий:
Это попытка завоевать американский рынок . Авторы песен Холдер и Ли черпали свое вдохновение в Нью-Йорке . "Nobody’s Fools" получился разнообразным и интересным для прослушивания . Солист Холдер назвал его «действительно первоклассным альбомом» . Цена на Котофото приемлемая .
Slade - Nobody's Fools (coloured) (4050538799835) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Slade - Nobody's Fools (coloured) (4050538799835) виниловая пластинка
Достоинства:
Один из лучших льбомов Slade . Издан в Польше . Оформление красочное , оригинальное . Присутствует цветная вкладка с фото и текстами песен . Очень красивая масса - прозрачная с красными пятнами . Звук на твердую четверку .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Альбом заслуживает внимания любого меломана . Цена в Котофото на сегодняшний день очень привлекательная . Рекомендую к преобретению .
Достоинства:
Конвер качественный, претензий нет.
Недостатки:
Звук глухой, высоких мало.
Комментарий:
Даже после второго проигрывания иголка собрала кучу "махера" на 1-й стороне.
Польское издание не оправдало себя!
Достоинства:
Хорошее переиздание одного из лучших альбомов группы. Качество звука приемлемо. Полиграфия достойного качества, имеется стикер и внутренний конверт с картинкой и текстами песен.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Диск напечатан в Польше, судя по надписи на ярлыке. Хорошее дополнение к коллекции классического рока 70-х.
Достоинства:
Пластинка "Nobody’s Fools" вышла в 1976 году . Это переиздание 2007 года , оно выполнено на прозрачном с красными брызгами винле . Оформение данного издания полностью повторяет оригинальное . Звук качественный .
Недостатки:
Замечаний не обнаружено .
Комментарий:
Это попытка завоевать американский рынок . Авторы песен Холдер и Ли черпали свое вдохновение в Нью-Йорке . "Nobody’s Fools" получился разнообразным и интересным для прослушивания . Солист Холдер назвал его «действительно первоклассным альбомом» . Цена на Котофото приемлемая .