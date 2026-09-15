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Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка

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Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 3
Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 4
Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 5
Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Ballads
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 3
  • Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 4
  • Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 5
  • Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Ballads
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома американской певицы Нины Симон, вышедшего в 1964 году на лейбле Philips. Нина Симон - американская певица, пианистка, композитор, аранжировщица. Придерживалась джазовой традиции, однако использовала самый разный исполняемый материал, сочетала джаз, соул, поп-музыку, госпел и блюз, записывала песни с большим оркестром. За свою карьеру Нина Симон выпустила 170 студийных и концертных альбомов и синглов, исполнила более 320 песен.

Отзывы о товаре Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1964
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Ballads
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание студийного альбома американской певицы Нины Симон, вышедшего в 1964 году на лейбле Philips. Нина Симон - американская певица, пианистка, композитор, аранжировщица. Придерживалась джазовой традиции, однако использовала самый разный исполняемый материал, сочетала джаз, соул, поп-музыку, госпел и блюз, записывала песни с большим оркестром. За свою карьеру Нина Симон выпустила 170 студийных и концертных альбомов и синглов, исполнила более 320 песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - Broadway, Blues, Ballads (0600753605691) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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