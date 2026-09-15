Top.Mail.Ru
Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка - фото 1
Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка - фото 2
Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка - фото 3
Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка - фото 1
  • Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка - фото 2
  • Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка - фото 3
  • Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617382
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка

Country Life - четвёртый студийный альбом британской рок-группы Roxy Music, записанный летом 1974 и выпущенный Island Records в ноябре. Название альбома Брайан Ферри заимствовал у британского журнала Country Life. В 2003 году альбом занял 387 место в списке журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времён. Ремастированное переиздание 2022 года, записанное на половинной скорости на 180-гр виниле в разворотном конверте, сделанное с оригинальных 1/4 записей в студии Эбби Роуд в Лондоне. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.

Отзывы о товаре Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Country Life - четвёртый студийный альбом британской рок-группы Roxy Music, записанный летом 1974 и выпущенный Island Records в ноябре. Название альбома Брайан Ферри заимствовал у британского журнала Country Life. В 2003 году альбом занял 387 место в списке журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времён. Ремастированное переиздание 2022 года, записанное на половинной скорости на 180-гр виниле в разворотном конверте, сделанное с оригинальных 1/4 записей в студии Эбби Роуд в Лондоне. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...