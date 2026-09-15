Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка
Country Life - четвёртый студийный альбом британской рок-группы Roxy Music, записанный летом 1974 и выпущенный Island Records в ноябре. Название альбома Брайан Ферри заимствовал у британского журнала Country Life. В 2003 году альбом занял 387 место в списке журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времён. Ремастированное переиздание 2022 года, записанное на половинной скорости на 180-гр виниле в разворотном конверте, сделанное с оригинальных 1/4 записей в студии Эбби Роуд в Лондоне. Roxy Music - британская рок-группа, созданная в 1971 году. В состав коллектива вошли Брайан Ферри (вокал, клавишные), Грэм Симпсон (бас-гитара), Фил Манзанера (гитара), Энди Маккей (саксофон) и Брайан Ино (клавишные). Состав впоследствии менялся (так в 1973 группу покинул Брайан Ино), но Ферри всегда оставался лидером коллектива. Композиции Roxy Music сочетали в себе ироничную поэзию, виртуозное исполнение и стильные сценические постановки, наполненные образцами высокой моды, китча и коммерческой фотографии. 9 альбомов группы занимали места в десятке лучших британского хит-парада UK Albums Chart, три из которых, Stranded, Flesh and Blood и Avalon, находились на первом месте. Четыре пластинки команды входят в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитAnnie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитFranсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитPatti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeath In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSchiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMegadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBlondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) винилова...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитGhost - Infestissumam (0602537343737) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Roxy Music - Country Life (Half Speed) (0602507460242) виниловая пластинка