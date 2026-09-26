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The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка

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The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка - фото 1
The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка - фото 2
The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка - фото 3
The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка - фото 4
The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Reggatta De Blanc
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка - фото 1
  • The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка - фото 2
  • The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка - фото 3
  • The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка - фото 4
  • The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617342
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508046087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Reggatta De Blanc
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Message In A Bottle, Reggatta De Blanc, It's Alright For You, Bring On The Night, Deathwish, Walking On The Moon, On Any Other Day, The Bed's Too Big Without You, Contact, Does Everyone Stare, No Time This Time
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка

Переиздание второго студийного альбома английской группы The Police, вышедшего в 1979 году. Альбом поднимался на первое место в английском чарте и до 25 места в американском чарте Billboard. Британская рок-группа The Police образовалась в 1977 году и стала известна как первая команда "новой волны", которой удалось достичь большого успеха. Трио состояло из Гордона Самнера (Стинга), Энди Саммерса и Стюарта Коупленда, а играли они рок с элементами джаза, панка и регги. В активе коллектива 50 миллионов копий проданных пластинок, наиболее удачным оказался альбом 1983 года "Synchronicity" (8 миллионов копий). Журнал Rolling Stone присвоил группе 70 позицию в списке "100 величайших исполнителей всех времен", четыре пластинки попали в список "500 величайших альбомов всех времён" все того же издания. Также название группы значится в Зале славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре The Police - Reggatta De Blanc (0602508046087) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508046087]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The Police
Альбом (сингл)
Reggatta De Blanc
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Message In A Bottle, Reggatta De Blanc, It's Alright For You, Bring On The Night, Deathwish, Walking On The Moon, On Any Other Day, The Bed's Too Big Without You, Contact, Does Everyone Stare, No Time This Time
Версия издания
стандартное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Переиздание второго студийного альбома английской группы The Police, вышедшего в 1979 году. Альбом поднимался на первое место в английском чарте и до 25 места в американском чарте Billboard. Британская рок-группа The Police образовалась в 1977 году и стала известна как первая команда "новой волны", которой удалось достичь большого успеха. Трио состояло из Гордона Самнера (Стинга), Энди Саммерса и Стюарта Коупленда, а играли они рок с элементами джаза, панка и регги. В активе коллектива 50 миллионов копий проданных пластинок, наиболее удачным оказался альбом 1983 года "Synchronicity" (8 миллионов копий). Журнал Rolling Stone присвоил группе 70 позицию в списке "100 величайших исполнителей всех времен", четыре пластинки попали в список "500 величайших альбомов всех времён" все того же издания. Также название группы значится в Зале славы рок-н-ролла.
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