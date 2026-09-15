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OST - La Dolce Vita (Nino Rota) (8024709231628) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - La Dolce Vita (Nino Rota) (8024709231628) виниловая пластинка

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OST - La Dolce Vita (Nino Rota) (8024709231628) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617320
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - La Dolce Vita (Nino Rota) (8024709231628) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - La Dolce Vita (Nino Rota) (8024709231628) виниловая пластинка

Nino Rota: Fellinis La Dolce Vita - саундтрек композитора Нино Рота к кинофильму Фредерико Феллини Сладкая жизнь. Фильм вышел на экраны в 1960 году и завоевал Пальмовую ветвь, главный приз Канского кинофестиваля, и премию Оскар. Впервые на виниле! Издание на двойном виниле в серии Heritage Collection в разворотном конверте содержит 14 треков на стороне C и D, ранее не выходивших на виниле. Ремастеринг выполнен с оригинальных мастер-лент. Нино Рота - итальянский композитор, в первую очередь известен как автор музыки к кинофильмам Фредерико Феллини, Лукино Висконти, Фрэнсиса Форда Копполлы. Среди самых известных саундтреков, написанных Нино Рота, музыка к фильмам Сладкая жизнь, Рокко и его братья, Восемь с половиной, Крёстный Отец, Амаркорд и другим. Нино Рота был награждён главными музыкальными и кино наградами, премиями: Грэмми, Оскар, Золотой глобус.

Отзывы о товаре OST - La Dolce Vita (Nino Rota) (8024709231628) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Nino Rota: Fellinis La Dolce Vita - саундтрек композитора Нино Рота к кинофильму Фредерико Феллини Сладкая жизнь. Фильм вышел на экраны в 1960 году и завоевал Пальмовую ветвь, главный приз Канского кинофестиваля, и премию Оскар. Впервые на виниле! Издание на двойном виниле в серии Heritage Collection в разворотном конверте содержит 14 треков на стороне C и D, ранее не выходивших на виниле. Ремастеринг выполнен с оригинальных мастер-лент. Нино Рота - итальянский композитор, в первую очередь известен как автор музыки к кинофильмам Фредерико Феллини, Лукино Висконти, Фрэнсиса Форда Копполлы. Среди самых известных саундтреков, написанных Нино Рота, музыка к фильмам Сладкая жизнь, Рокко и его братья, Восемь с половиной, Крёстный Отец, Амаркорд и другим. Нино Рота был награждён главными музыкальными и кино наградами, премиями: Грэмми, Оскар, Золотой глобус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - La Dolce Vita (Nino Rota) (8024709231628) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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