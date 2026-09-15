Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mike Oldfield - Tubular Bells (0602527035314) виниловая пластинка
Переиздание дебютного альбома 1973 года, который называют лучшим в карьере Олдфилда. Пластинка пользуется огромной популярностью. Так, в Британии было продано 2 630 000 копий, а по всему миру примерно 17 миллионов. Все песни написаны Майком Олдфилдом, за исключением Sailors Hornpipe (народная музыка в авторской обработке). При записи альбома было использовано множество инструментов: акустическая гитара, бас-гитара, синтезаторы, контрабас, гобой, электрический орган, вистл, колокольчики, электрическая гитара, пианино, мандолина, флейта, перкуссия, испанская гитара. Майк Олдфилд родился 15 мая 1953 года в Британии. Он работает во многих жанрах: фолк, келтик фолк, прогрессив, арт-рок и электронная музыка. Дебютный альбом Tubular Bells был включен в рейтинг 25 главных альбомов всех времён в стиле эмбиент, а заглавный трек использовался в фильме Изгоняющий дьявола и получил премию Грэмми. Олдфилд так же написал саундтрек к фильму The Killing Fields 1983 года.
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