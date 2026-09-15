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Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка

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Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 4
Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 5
Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Snaz (coloured)
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 4
  • Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 5
  • Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Snaz (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка

Snaz - двойной концертный альбом шотландской рок-группы Nazareth, выпущенный в конце 1981 года. Полное название диска - Its Naz: на лицевой стороне изображена лишь половина рисунка. Альбом представляет собой запись концерта в зале Пасифик Колизиум в Ванкувере в мае 1981 года, состоявшегося в рамках гастрольного тура по Северной Америке. В оригинальный альбом также вошли две новые студийные композиции: Juicy Lucy и Morning Dew. Лимитированное издание на двойном цветном оранжево-зеленом виниле. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Snaz (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Snaz - двойной концертный альбом шотландской рок-группы Nazareth, выпущенный в конце 1981 года. Полное название диска - Its Naz: на лицевой стороне изображена лишь половина рисунка. Альбом представляет собой запись концерта в зале Пасифик Колизиум в Ванкувере в мае 1981 года, состоявшегося в рамках гастрольного тура по Северной Америке. В оригинальный альбом также вошли две новые студийные композиции: Juicy Lucy и Morning Dew. Лимитированное издание на двойном цветном оранжево-зеленом виниле. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - Snaz (coloured) (4050538801453) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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