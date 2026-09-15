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Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка

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Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 4
Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 5
Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 6
Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 7
Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Nazareth
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 4
  • Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 5
  • Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 6
  • Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 7
  • Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617306
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Nazareth
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Witchdoctor Woman, Dear John, Empty Arms, Empty Heart, I Had A Dream, Red Light Lady (parts 1 & 2), Fat Man, Country Girl, Morning Dew, King Is Dead
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка

Nazareth — дебютный студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth, вышедший в 1971 году. После того, как группа была замечена миллионером Биллом Фехилли, который стал их менеджером, группа заключает контракт с лейблом Pegasus и в середине 1971 года переезжает в Лондон.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Nazareth
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Witchdoctor Woman, Dear John, Empty Arms, Empty Heart, I Had A Dream, Red Light Lady (parts 1 & 2), Fat Man, Country Girl, Morning Dew, King Is Dead
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Nazareth — дебютный студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth, вышедший в 1971 году. После того, как группа была замечена миллионером Биллом Фехилли, который стал их менеджером, группа заключает контракт с лейблом Pegasus и в середине 1971 года переезжает в Лондон.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - Nazareth (coloured) (4050538801361) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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