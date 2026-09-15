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Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка

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Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 4
Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 5
Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 6
Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 7
Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
2XS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 4
  • Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 5
  • Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 6
  • Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 7
  • Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617299
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
2XS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Love Leads To The Madness, Boys In The Band, You Love Another, Gatecrash, Games, Back To The Trenches, Dream On, Lonely In The Night, Preservation, Take The Rap, Mexico
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка

NAZARETH продолжают переиздание своих самых любимых альбомов на цветном виниле. Каждый альбом будет выпущен на отдельном диске в своем уникальном ярком цвете с переработанной иллюстрацией, основанной на оригинальных конвертах и новых, сделанных на заказ, «яблоках» дисков. 2XS — тринадцатый студийный альбом британской группы Nazareth. Выпущен в 1982 году. Диск включает песню «Dream On», одну из самых известных песен группы.

Отзывы о товаре Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801293]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
2XS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Love Leads To The Madness, Boys In The Band, You Love Another, Gatecrash, Games, Back To The Trenches, Dream On, Lonely In The Night, Preservation, Take The Rap, Mexico
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
NAZARETH продолжают переиздание своих самых любимых альбомов на цветном виниле. Каждый альбом будет выпущен на отдельном диске в своем уникальном ярком цвете с переработанной иллюстрацией, основанной на оригинальных конвертах и новых, сделанных на заказ, «яблоках» дисков. 2XS — тринадцатый студийный альбом британской группы Nazareth. Выпущен в 1982 году. Диск включает песню «Dream On», одну из самых известных песен группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nazareth - 2XS (Aqua) (4050538801293) виниловая пластинка - купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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