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Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка

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Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 1
Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 2
Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 3
Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 4
Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 5
Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 6
Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 7
Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Catch A Fire
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Catch A Fire
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Bob Marley, The Wailers
Альбом (сингл)
Catch A Fire
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Marley - Catch A Fire (0600753600689) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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